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Зарема Салихова: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»

11:20
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в чате Tetegram-канала высказалась по поводу того, что Станислав Черчесов может однажды возглавить московский клуб.

«Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп», — написала Салихова.

Напомним, 3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

24 мая Руй Витория был назначен новым главным тренером «Спартака». Контракт с португальцем рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

Дополнительная информация:

https://t.me/spartakoz/4198

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