Федун назвал лучшего футболиста в России
19:20
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Владелец «Спартака» Леонид Федун поставил на первое место полузащитника красно-белых и сборной России Романа Зобнина. Также в пятерку лучших вошли: Георгий Джикия, Александр Максименко (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Соболев («Спартак»).
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: тренер решил уйти
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю