Федун назвал лучшего футболиста в России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Владелец «Спартака» Леонид Федун поставил на первое место полузащитника красно-белых и сборной России Романа Зобнина. Также в пятерку лучших вошли: Георгий Джикия, Александр Максименко (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Соболев («Спартак»).