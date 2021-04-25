Федун: «Мне писали, что я ничего не понимаю в футболе. А через 6 часов Суперлиги не стало»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал создание Суперлиги.

— Вы читали мои комментарии. Я сказал, что Суперлига быстро развалится. Мне особенно понравилось, как писали болельщики, что я ничего не понимаю в футболе. А через 6 часов Суперлиги не стало.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

(Артем Бухаев)