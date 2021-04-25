Федун: «Мне писали, что я ничего не понимаю в футболе. А через 6 часов Суперлиги не стало»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал создание Суперлиги.
— Вы читали мои комментарии. Я сказал, что Суперлига быстро развалится. Мне особенно понравилось, как писали болельщики, что я ничего не понимаю в футболе. А через 6 часов Суперлиги не стало.
19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».
(Артем Бухаев)
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