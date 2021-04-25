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Бабаев про Олича: «Далеко идущие выводы делать преждевременно»

19:52
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1) оценил работу Ивицы Олича, отметив, что рано делать выводы.

— Правильно ли будет сказать, что сейчас это не команда Олича и делать выводов не стоит?

— Выводы всегда стоит делать, хотя бы для того, чтобы попытаться исправить ситуацию. Но далеко идущие выводы, по крайней мере в том контексте, который вы имеете в виду, делать преждевременно.

— Почему ЦСКА поддержал остранение Вилкова?

— Я уже в прошлый раз прокомментировал эту ситуацию после матча с «Локомотивом». Достаточно подробно все объяснил, не хочу повторяться.

(Севастиан Терлецкий)

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