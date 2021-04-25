Бабаев про Олича: «Далеко идущие выводы делать преждевременно»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1) оценил работу Ивицы Олича, отметив, что рано делать выводы.
— Правильно ли будет сказать, что сейчас это не команда Олича и делать выводов не стоит?
— Выводы всегда стоит делать, хотя бы для того, чтобы попытаться исправить ситуацию. Но далеко идущие выводы, по крайней мере в том контексте, который вы имеете в виду, делать преждевременно.
— Почему ЦСКА поддержал остранение Вилкова?
— Я уже в прошлый раз прокомментировал эту ситуацию после матча с «Локомотивом». Достаточно подробно все объяснил, не хочу повторяться.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю