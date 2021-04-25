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Бабаев высказался о ситуации с травмами футболистов в ЦСКА

19:49
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с многочисленными травмами футболистов команды.

 — У ЦСКА много травм, в том числе мышечных. В чем причины? Это работа на сборах или просто невезение?

— Есть несколько факторов, на наш взгляд. Травмы у всех разные, в том числе мышечные. Есть, наверное, перегруз, потому что одна и та же группа футболистов играет за сборные по 90 минут все матчи, и за клуб. В любом случае, анализ был проведет, определенные коррективы внесены. Надеюсь, до конца сезона травм не будет, по крайней мере мышечные.

Фукс тренируется в общей группе, ему надо набирать физическую и игровую форму. В связи с удалением Ахметова, желтыми Дзагоева и Марадишвили состав будет сложно набрать на следующей. Будем стараться, стиснув зубы.

— Что делать, когда по сути 3 человека на скамейке остаются?

— То, что сегодня делал тренерский штаб. Считаю, что в целом, до удаления, шла достаточно равная игра. Остаться в таком матче без игрока — серьезное преимущество для соперника.

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 46 очками в 27 матчах.

(Севастиан Терлецкий)

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