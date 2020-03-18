Борис Игнатьев: «ЦСКА работает на благо всего российского футбола»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о неудачной серии ЦСКА. Москвичи не могут набрать очки в пяти матчах чемпионата России подряд.

— ЦСКА, как бы громко это не прозвучало, работает на благо всего российского футбола, — цитирует Игнатьева «Московский комсомолец». — Молодые Ахметов, Дивеев, Чалов, Карпов, Обляков — про этих ребят, когда-нибудь скажут, что все они получили шанс в армейском клубе. Полагаю, что многие из перечисленных доберутся до национальной сборной. Мне нравится вектор развития выбранный красно-синими.

При этом не могу сказать, что Ганчаренко упрощает игру, ведь играет ЦСКА довольно интересно. Это традиционный армейский футбол — с напором, под которым соперник вынужден ошибаться, с элегантными комбинациями. Да, не всегда хватает опыта, но он обязательно придет. Не хватает и остроты в атаке, агрессии, что связываю как с количественной нехваткой форвардов, так и с не лучшим сезоном, который по непонятным мне причинам не удается Федору Чалову.

В матче с «Уфой» красно-синие владели подавляющим преимуществом и превзошли соперника во всех игровых компонентах, кроме забитых голов. Но Вадим Евсеев сделал создал в Уфе боевую, настырную, команду с характером. Такую, каким игроком сам был в свое время. И сломить ее ЦСКА не удалось.