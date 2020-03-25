Федотов рассказал, по какому графику живет «Сочи» во время карантина

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал, как команда живет во время карантина. Чемпионат России был приостановлен из-за коронавируса.

— По какому графику сейчас живет «Сочи»?

— После победы над «Краснодаром» в 22-м туре провели восстановление. Потом отдохнули. Затем встретились, провели тренировку — и вновь ушли на трехдневные выходные, чтобы понять, как дальше двигаться. Сейчас три дня позанимались. Все тихо, спокойно. Работаем на закрытой базе.

— То есть не заставляете игроков сидеть по домам?

— Да, у нас такого нет. Хотя когда остаешься без футбола понимаешь, что ты потерял. Продолжаем тренировочную работу. Но я представляю, как тяжко сидеть дома. Это просто нереально! Дружу с генеральным директором женского баскетбольного клуба «Надежда» из Оренбурга Олегом Храмкиным — команда вернулась из Франции и села на двухнедельный карантин. Мы с ним все время на связи — человек реально считает дни, когда сможет выйти на улицу. (Виталий Айрапетов)

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