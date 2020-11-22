Федотов рассказал о тактике на против ЦСКА
13:48
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о тактике на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
— Игра вторым номером? Сейчас все секреты не будем рассказывать. Отдадим все свои силы и умения на поле, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Если бы Нобоа был готов на сто процентов, то вышел бы в стартовом составе. Маммана получил травму. Столкнулись коленками на тренировке. Прокололи обезболивающие, но были вынуждены оставить его дома.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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