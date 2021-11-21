Федотов прокомментировал поражение от «Рубина» и подвел итоги первого круга для «Сочи»
22:49
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.
«Каждый тур не обходится без сюрпризов. И за то место, на котором мы завершаем первый круг, стоит поблагодарить ребят», — приводит пресс-служба сочинцев слова Федотова.
? Комментарий Владимира Федотова по окончании матча.#СочиРубин pic.twitter.com/TK0M4hJLGk— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 21, 2021
После первого круга «Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 15 матчах.
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