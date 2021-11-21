Федотов прокомментировал поражение от «Рубина» и подвел итоги первого круга для «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

«Каждый тур не обходится без сюрпризов. И за то место, на котором мы завершаем первый круг, стоит поблагодарить ребят», — приводит пресс-служба сочинцев слова Федотова.

После первого круга «Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 15 матчах.