Джикия: «Нельзя, как роботу, каждый день все время следовать запретам. Поэтому Валерий Георгиевич, извините меня»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о запрете главного тренера сборной России на сахар.

«Все, кто знает Карпина давно, знает это его требование. Так было и в «Ростове», и даже в «Спартаке» 10 лет назад. Еще с тех времен был запрет на сахар, а про газировки я вообще уже не говорю. Это его система, все понимали, что, придя в сборную, Карпин будет ей следовать. И мы, понятное дело, приняли это все. Могу лично за себя сказать — в сборной я не позволяю себе ничего. Но если я потом приезжаю после сбора и прекрасно знаю, что сегодня я могу немного нарушить, что-то перекусить, я с удовольствием это делаю, поверьте.

Я похудел, но начал это делать еще в начале года. Я во время отпуска почти всегда набираю лишние килограммы, потом к началу матчей скидываю. Перед Евро чувствовал, что, может быть, нужно попробовать еще немного убрать. Так что не надо думать, что я за сентябрь похудел и вот такой молодец. Это очень долгий процесс, к которому тоже надо очень правильно подходить. Потому что если ты за две недели скидываешь большой вес, то потом у тебя будут большие проблемы. И со здоровьем, и с травматичностью, и с выносливостью.

Любимые блюда? Дома все любимое, когда мама и папа готовят. Грузинские блюда — все мучное, жареное, мясное! Когда выходной день, я знаю, что я могу себе позволить, я сразу же еду домой. Там, бывает, друзья приезжают, мама и папа что-то сделают. Ну нельзя, как роботу, каждый день все время следовать запретам. Поэтому Валерий Георгиевич, извините меня», — приодит слова Джикии «Комсомольская правда».

Георгий Джикия стал пока единственным игроком, дважды получившим капитанскую повязку при Валерии Карпине. Джикия выводил команду на поле в двух матчах отборочного этапа чемпионата мира-2022 против сборной Хорватии.