Акинфеев обратился к болельщикам после 500-го матча за ЦСКА в РПЛ

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после ничьей с «Химками» (0:0) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

«Всем спасибо! Это не только мой рекорд, но и ваш, болельщики всегда рядом, и эта поддержка крайне важна. Как всегда говорил, сейчас нет времени обращать внимания на рекорды, это лишь цифры. Идем дальше, важно, чтобы команда вернулась на победный путь, без этого личные рекорды бессмысленны. ЦВБП!» — написал у себя в Instagram Акинфеев.

Матч с «Химками» стал для 35-летнего Акинфеева 500-м в чемпионате России.