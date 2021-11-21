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Акинфеев обратился к болельщикам после 500-го матча за ЦСКА в РПЛ

22:15
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после ничьей с «Химками» (0:0) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

«Всем спасибо! Это не только мой рекорд, но и ваш, болельщики всегда рядом, и эта поддержка крайне важна. Как всегда говорил, сейчас нет времени обращать внимания на рекорды, это лишь цифры. Идем дальше, важно, чтобы команда вернулась на победный путь, без этого личные рекорды бессмысленны. ЦВБП!» — написал у себя в Instagram Акинфеев.

Матч с «Химками» стал для 35-летнего Акинфеева 500-м в чемпионате России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:0
Химки
Нереализованный пенальти
Адеми 17
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Фукс Дивеев Мухин Дзагоев (Чалов, 46 ) Зайнутдинов (Бохинен, 90+5 ) Бийол Обляков Эджуке (Яковлев, 74 ) Заболотный
Химки
Лантратов Дагерстоль Идову Тихий Набиуллин Филин Стоинович Боженов (Сабович, 65) Кухарчук (Долгов, 62) Мирзов Адеми
Предупреждения
Дзагоев 8, Марио Фернандес 57  -  Дагерстоль 39, Мирзов 43, Набиуллин 51, Боженов 54, Сабович 80, Тихий 90
Удаления
Фукс 15
Судьи
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) Рустам Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Стипиди (Краснодар)

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры