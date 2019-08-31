Федотов признался, что «Оренбургу» не очень комфортно быть на последнем месте

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дал комментарий перед матчем восьмого тура чемпионата России против «Уфы».

— Обстановка в команде нормальная, рабочая, — сказал специалист в эфире телеканала «Матч премьер». — Да, не очень комфортно быть на последнем месте. Есть игра голы, но ошибки в обороне не позволяют набирать очки. Новики только появились, процесс адаптации впереди. Постараемся сделать это быстрее. Мы не отсиживаемся в обороне, пытаемся использовать любую возможность для атаки.

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