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Федорищев написал письмо в РПЛ по поводу двух матчей «Крыльев Советов» с командами Юрана

Евгений Козинов
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией.

По информации «РБ Спорт», у губернатора есть вопросы по поводу работы арбитров в матчах «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года). В обоих играх тренеровал соперников Сергей Юран.

Также он, опираясь на мнения СМИ, сообщил, что самарский клуб оказался в зависимости от агентской группы Павла Андреева.

Федорищев просит разъяснить, какие в РПЛ есть процедуры по противодействию коррупции.

Матч «Химки» — «Крылья Советов» обслуживала бригада арибтров во главе с Алексеем Матюниным, а матч «Пари НН» — «Крылья Советов» — бригада судей во главе с Романом Галимовым.

Вячеслав Федорищев. Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявлениев правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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