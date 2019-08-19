Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России против «Спартака». По его словам, команда готовится к дерби как к обычной игре, но с некоторыми нюансами.

— Со здоровьем все хорошо. Уже тренируюсь с основной группой, уже ничего не беспокоит, — сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе.

— Как проходит подготовка дерби?

Сказать, что настрой боевой — ничего не сказать. Готовимся как к обычной игре, но со своими нюансами. В принципе, готовы.

После каждой игры стараемся забыть и готовиться к следующей. К тому же, сейчас «Спартак», даже не нужно настраивать никого.

Хотелось бы сказать спасибо нашим болельщикам за то, что они так сильно поддерживают нас на всех играх. И я уверен, что и на этой игре нас будут очень хорошо поддерживать. Давайте вместе сплотимся и покажем, что такое ЦСКА.

«Спартак» — ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 6-й тур, 19 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 20.00 (мск)