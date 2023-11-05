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ЦСКА — уже третий! Армейцы одержали волевую победу над «Пари НН» благодаря роскошному Файзуллаеву

ЦСКА одержал победу над «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Аббосбек Файзуллаев, Федор Чалов, Антон Заболотный и Саша Зделар празднуют гол в ворота «Пари НН».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Команда Сергея Юрана дала знатный бой.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:2
Пари Нижний Новгород

Матч ЦСКА и «Пари НН» наверняка мог бы привлечь больше внимания к себе, если бы случился в другом туре. На фоне вывесок «Краснодар» — «Крылья Советов» и «Локомотив» — «Спартак» такое противостояние могло и потеряться, хотя в нем схлестнулись соседи по турнирной таблице, которые в случае победы могли заскочить на третью строчку турнирной таблицы. И если в отношении ЦСКА такое достижение по итогам 14 туров было бы более-менее ожидаемым, то вот успехи нижегородцев в этом сезоне впечатляют.

На бумаге у Федотова в распоряжении более интересный состав плюс фактор домашних трибун и серия из двух побед подряд (считая матчи Кубка), чего не было уже три месяца. Плюс в последнее время красно-синие прибавили в игре у своих ворот — три сухих матча в четырех турах. С другой стороны — последнее поражение ЦСКА на «ВЭБ Арене» наносил как раз «Пари НН». Правда, было это ровно год назад — 5 ноября 2022-го. Да и вообще команда Сергея Юрана в этом сезоне хоть играет неважно на выезде (всего два завоеванных очка, меньше лишь у «Ростова» и «Балтики»), но уже успела «покусать» «Крылья Советов» и «Динамо».

Обе команды вышли на матч со схемами в три центральных защитника. У ЦСКА тройку составили вернувшийся Роша, Мойзес и номинальный хавбек Зделар. Над ними — пара Мендес — Обляков и тройка атаки Файзуллаев — Заболотный — Чалов. У «Пари НН» — вернувшийся в состав Гоцук и Калинский с Эдедемом в центре поля.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В первые минуты зрители увидели то, что многими ожидалось, — ЦСКА много владел мячом и усиливал давление на ворота Нигматуллина. Тому уже на 8-й минуте пришлось справляться с дальним выстрелом Мойзеса. Затем — отражать атаку со стандарта от Келвена. Вообще «Пари НН», по сути, весь тайм позиционно оборонялся. Тем удивительнее было увидеть, как именно они открывают счет: после подачи только что заменившего Стаматова Юлдошева Стоцкий головой послал мяч в сетку. Перед этим, правда, случился крайне спорный эпизод, когда рефери не назначил аут в пользу армейцев.

Правда, радовались гости недолго — уже спустя три минуты Чалов сравнял счет, опередив защитника. И здесь, когда казалось, что сейчас ЦСКА успокоит игру и заберет ее себе под контроль, «Пари НН» забил снова. После подачи со стандарта мяч отскочил к Александрову, который зажег двойку напротив названия своей команды на табло. Не сказать, что «Пари НН» совсем не заслужил преимущество в счете, но факт в том, что оба своих момента у чужих ворот гости превратили в голы.

Во втором тайме ЦСКА вновь быстро забрал территориальное преимущество себе, но атаки хозяев были слишком статичными. Казалось, что игру внезапными движениями взрывает только техничный Аббосбек Файзуллаев. Однако каких-то супермоментов армейцы, по сути, не создавали, в то время как игра с большим количеством пауз, верховой борьбы и стыков в центре поля максимально устраивала гостей.

Лишь к 75-й минуте, когда Федотов провел ряд замен и переключил схему на формацию с четырьмя защитниками, голы к футболистам в красно-синем пришли. Сперва Заболотный продавил Юлдошева после подачи активного Файзуллаева и спровоцировал автогол. А затем только появившийся на поле Давила отклеился от того же Юлдошева и откликнулся на прострел неутомимого Файзуллаева. Двух моментов «Пари НН» хватило, чтобы забить два мяча в первом тайме, и, по сути, двух серьезных подходов оказалось достаточно ЦСКА, чтобы дважды забить после перерыва, перевернув ход игры и вырвав победу.

Несмотря на давление «Пари НН», спорные решения судьи и обилие жестких стыков, ЦСКА вырвал победу и вскарабкался на третью строчку. К команде Владимира Федотова остается много вопросов, но очевидно, что у нее есть стержень и характер, за счет которого та готова добиваться нужного результата.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
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Федор Чалов

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Джон Кордоба

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Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

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Квинси Промес

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Оренбург

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