ЦСКА — уже третий! Армейцы одержали волевую победу над «Пари НН» благодаря роскошному Файзуллаеву
Матч ЦСКА и «Пари НН» наверняка мог бы привлечь больше внимания к себе, если бы случился в другом туре. На фоне вывесок «Краснодар» — «Крылья Советов» и «Локомотив» — «Спартак» такое противостояние могло и потеряться, хотя в нем схлестнулись соседи по турнирной таблице, которые в случае победы могли заскочить на третью строчку турнирной таблицы. И если в отношении ЦСКА такое достижение по итогам 14 туров было бы более-менее ожидаемым, то вот успехи нижегородцев в этом сезоне впечатляют.
На бумаге у Федотова в распоряжении более интересный состав плюс фактор домашних трибун и серия из двух побед подряд (считая матчи Кубка), чего не было уже три месяца. Плюс в последнее время красно-синие прибавили в игре у своих ворот — три сухих матча в четырех турах. С другой стороны — последнее поражение ЦСКА на «ВЭБ Арене» наносил как раз «Пари НН». Правда, было это ровно год назад — 5 ноября 2022-го. Да и вообще команда Сергея Юрана в этом сезоне хоть играет неважно на выезде (всего два завоеванных очка, меньше лишь у «Ростова» и «Балтики»), но уже успела «покусать» «Крылья Советов» и «Динамо».
Обе команды вышли на матч со схемами в три центральных защитника. У ЦСКА тройку составили вернувшийся Роша, Мойзес и номинальный хавбек Зделар. Над ними — пара Мендес — Обляков и тройка атаки Файзуллаев — Заболотный — Чалов. У «Пари НН» — вернувшийся в состав Гоцук и Калинский с Эдедемом в центре поля.
В первые минуты зрители увидели то, что многими ожидалось, — ЦСКА много владел мячом и усиливал давление на ворота Нигматуллина. Тому уже на 8-й минуте пришлось справляться с дальним выстрелом Мойзеса. Затем — отражать атаку со стандарта от Келвена. Вообще «Пари НН», по сути, весь тайм позиционно оборонялся. Тем удивительнее было увидеть, как именно они открывают счет: после подачи только что заменившего Стаматова Юлдошева Стоцкий головой послал мяч в сетку. Перед этим, правда, случился крайне спорный эпизод, когда рефери не назначил аут в пользу армейцев.
Правда, радовались гости недолго — уже спустя три минуты Чалов сравнял счет, опередив защитника. И здесь, когда казалось, что сейчас ЦСКА успокоит игру и заберет ее себе под контроль, «Пари НН» забил снова. После подачи со стандарта мяч отскочил к Александрову, который зажег двойку напротив названия своей команды на табло. Не сказать, что «Пари НН» совсем не заслужил преимущество в счете, но факт в том, что оба своих момента у чужих ворот гости превратили в голы.
Во втором тайме ЦСКА вновь быстро забрал территориальное преимущество себе, но атаки хозяев были слишком статичными. Казалось, что игру внезапными движениями взрывает только техничный Аббосбек Файзуллаев. Однако каких-то супермоментов армейцы, по сути, не создавали, в то время как игра с большим количеством пауз, верховой борьбы и стыков в центре поля максимально устраивала гостей.
Лишь к 75-й минуте, когда Федотов провел ряд замен и переключил схему на формацию с четырьмя защитниками, голы к футболистам в красно-синем пришли. Сперва Заболотный продавил Юлдошева после подачи активного Файзуллаева и спровоцировал автогол. А затем только появившийся на поле Давила отклеился от того же Юлдошева и откликнулся на прострел неутомимого Файзуллаева. Двух моментов «Пари НН» хватило, чтобы забить два мяча в первом тайме, и, по сути, двух серьезных подходов оказалось достаточно ЦСКА, чтобы дважды забить после перерыва, перевернув ход игры и вырвав победу.
Несмотря на давление «Пари НН», спорные решения судьи и обилие жестких стыков, ЦСКА вырвал победу и вскарабкался на третью строчку. К команде Владимира Федотова остается много вопросов, но очевидно, что у нее есть стержень и характер, за счет которого та готова добиваться нужного результата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
6
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|12
|1
|1