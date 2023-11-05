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Агент Гурцкая — о трансферах «Спартака»: «Таких как Медина в Латинской Америке миллиард»

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Футбольный менеджер Тимур Гурцкая раскритиковал трансферную политику «Спартака».

«Рябчук — нормальный парень, но он не сильнее Хлусевича — ни в обороне, ни в атаке. Таких как Медина, в Латинской Америке миллиард игроков. Его более-менее хорошее качество — стандарты, но он подает хуже, чем Сперцян, — цитирует агента «РБ Спорт». — У Бонгонда есть качества, он выделялся в Бельгии, но в Испании застопорился. Бабич — более-менее. Когда он стал играть, и Дуарте стал играть надежнее. У Абаскаля как будто есть любимчики среди иностранцев: Дуарте прощается многое, Бонгонда назад не возвращается».

В сезоне-2023/24 Олег Рябчук сыграл 11 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей. На счету Хесуса Медины 2 гола в 10 играх чемпионата России. Тео Бонгонда провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист, а Срджан Бабич записал на свой счет 2 гола в 9 встречах.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тимур Гурцкая
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 12 1 1
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