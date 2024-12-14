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Файзуллаев признан футболистом года в Узбекистане

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал лучшим футболистом Узбекистана в 2024 году, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.

21-летний вингер получает эту награду второй год подряд.

В октябре Файзуллаев также был признан лучшим молодым игроком года в Азии по итогам AFC Annual Awards.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча за ЦСКА во всех турнирах, забив три гола и сделав шесть результативных передач.

За основную сборную Узбекистана Файзуллаев выступает с июня 2023-го. Всего на его счету 7 голов в 23 играх в составе национальной команды.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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