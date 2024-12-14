Жуков: «Спартак» будет бороться за чемпионство!»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах «Спартака» в чемпионской гонке.

«Очевидно, «Спартак» будет бороться за чемпионство. «Зенит» и «Краснодар» — серьезные соперники. «Динамо» тоже где-то недалеко. Но поборемся!» — сказал Жуков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.