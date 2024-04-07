«Зенит» — «Балтика»: Педро открыл счет в матче

«Зенит» открыл счет в матче с «Балтикой» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

На 42-й минуте гол забил вингер Педро. 18-летний бразилец забил третий подряд мяч «Зенита». Ранее он оформил дубль в ворота «Спартака» в FONBET Кубке России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Балтика».