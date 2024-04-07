«Зенит» — «Балтика»: Педро открыл счет в матче
«Зенит» открыл счет в матче с «Балтикой» в 23-м туре РПЛ — 1:0.
На 42-й минуте гол забил вингер Педро. 18-летний бразилец забил третий подряд мяч «Зенита». Ранее он оформил дубль в ворота «Спартака» в FONBET Кубке России.
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|
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|21
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|41
|
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|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
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|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
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|9
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|
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|
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|
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|20
|
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|4
|8
|9
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|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
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|23-37
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
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