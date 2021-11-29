Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом»

13:12
Теги:

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу инцидента на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«По массовым задержаниям после игры ЦСКА с «Зенитом» можно только с сожалением отметить, что персональная ответственность (которую нам обещали с камерами, именными абонементами и Fan ID) остается пустым звуком, — говорится в заявлении на сайте «Фратрии». — Массовые беспричинные задержания болельщиков, внезапно неработающие камеры, отсутствие нормальных условий при задержании в 2021 году в Москве, видимо, являются нормой для полиции и РПЛ. Но не являются нормой для нас. Армейцам — без проблем выйти из этой истории и продолжать поддерживать свою команду!»

Напомним, что после встречи полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.

Дополнительная информация:

https://fratria.ru/fratriya/novosti/novosti-fratrii/zayavlenie-po-situaczii-s-fanatami-11-29-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
10 историй певиц, которые сильно похудели
Умер режиссер Владимир Наумов
1
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры