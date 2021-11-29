Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом»

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу инцидента на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«По массовым задержаниям после игры ЦСКА с «Зенитом» можно только с сожалением отметить, что персональная ответственность (которую нам обещали с камерами, именными абонементами и Fan ID) остается пустым звуком, — говорится в заявлении на сайте «Фратрии». — Массовые беспричинные задержания болельщиков, внезапно неработающие камеры, отсутствие нормальных условий при задержании в 2021 году в Москве, видимо, являются нормой для полиции и РПЛ. Но не являются нормой для нас. Армейцам — без проблем выйти из этой истории и продолжать поддерживать свою команду!»

Напомним, что после встречи полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.