Адвокат рассказал, что может грозить фанатам за использование пиротехники

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что может грозить фанатам ЦСКА после совершенных правонарушений по ходу матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Я годами хожу на стадион «Динамо» и никогда такого не было. Такое грубое нарушение правил поведения зрителей может обойтись им в 3000-10000 рублей штрафа и до 160 часов обязательных работ с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет. Но не стоит, конечно, забывать, что без фанатов не может быть и футбола, и безусловно, с ними тоже нужно уметь находить общий язык», — подчеркнул Добровинский.

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина- использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.