Фанаты "Спартака" - Мейтину: "Проблемы нашего футбола и проблемы низкой посещаемости не в нас, болельщиках, а в Вас и в Вашей бездарной работе,"

Фанаты "Спартака" прокомментировали высказывания директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Мейтина по поводу организации матча 19-го тура чемпионата России "Динамо" – "Спартак" (0:1).

Многометровые очереди, по мнению руководства РПЛ, образовались из-за того, что большинство болельщиков приехали на стадион одновременно. Также в сети широко обсуждалась фотография "СЭ", на которой болельщик "Спартака", проходя на стадион "Арена Химки", при досмотре стоит со спущенными штанами. Мейтин отметил, что фанат спустил штаны по своей инициативе, нервно отреагировав на просьбу снять куртку.

Болельщики назвали комментарии Мейтина наглыми, а также отметили, что люди, которые были на стадионе, видели все своими глазами и не поверят этим словам.

- Людей, при температуре около нуля градусов, заставляли натурально спускать штаны, для того, чтобы стюарды имели возможность оценить и ощупать (!!!) содержимое трусов зрителей! Каково, а? Хотелось бы посмотреть в данной ситуации на господина Мейтина, который имеет наглость давать комментарии, что ничего особенного в этот вечер в Химках не происходило и к нему не поступало такого рода информации, хотя в интернете легко можно было в режиме онлайн увидеть фотографии, отражающие тот беспредел, который творился в зоне досмотра зрителей.



Сотни людей, приехавшие заранее на футбол в Химки, вынуждены были стоять в толпе и слушать, как любимая команда забивает гол в дерби - не имея возможности увидеть это со своего места на трибуне. После матча в ответ на возмущение в интернете господин Мейтин (Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги, между прочим) отметил, что все службы стадиона сработали неплохо. Впрочем, ничего другого мы услышать и не ожидали.



Также господин Мейтин выступил с информацией, что досмотр был оправдан и в ходе него были обнаружены среди прочего 22 ножа... Серьезно? 22 ножа? В это может поверить далекий от футбола человек, которого вы в очередной раз пытаетесь запугать страшными футбольными хулиганами, чтобы оправдать свою бездарную работу со зрителями и получить согласие масс на скорейшее введение "паспортов болельщика".



Только, господин Мейтин, проблемы нашего футбола и проблемы низкой посещаемости не в нас, болельщиках, а в Вас и в Вашей бездарной работе, которая направлена исключительно на то, чтобы портить людям футбольный праздник и заставлять людей чувствовать себя стадом и быдлом, с которым никто не считается. Вы можете сколько угодно давать комментарии о том, как ужасные хулиганы наводят страх на футболе, да вот только в это уже точно не поверят те сотни людей, которые простояли в толпе перед турникетами "Арены Химки" 10 марта; те, которых заставляли спускать штаны на морозе. Не поверят и многие другие, кто уже неоднократно был в подобной ситуации и ощутил на своей шкуре (и, что даже хуже, на своих родственниках, которым решили показать, как интересно у нас на футболе) то отвратительное отношение, которое футбольные власти сформировали к болельщикам по всей стране под Вашим чутким руководством.



При этом подчеркиваем: эпизод в Химках - всего лишь один из эпизодов в Вашей деятельности по организации матчей РПЛ, деятельности, которую можно называть успешной только в том случае, если перед Вами стоит задача по уничтожению зрительского интереса к футболу, - говорится в сообщении болельщиков.

Директор по безопасности РПЛ - о досмотре перед дерби в Химках: "Болельщик "Спартака" сам снял штаны"