Жуков об уходе Станковича из «Спартака»: «Это логичное решение. Кажется, что Деян и сам хотел уйти»
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.
Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.
«Отставка Станковича была логичным решением, которое давно созревало. К этому все давно шло. Мне кажется, что он и сам хотел уйти. Поэтому это было логичное решение», — сказал Жуков «СЭ».
Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Станковича стал Вадим Романов, под руководством которого красно-белые победили ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.
Новости