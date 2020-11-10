Фанаты «Локомотива» обозначили вопросы к Мещерякову и Кикнадзе

На сайте UnitedSouth, фанатского объединения «Локомотива», опубликован список претензий к руководству клуба. Фанаты требуют отставки председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

В списке — 27 пунктов, но авторы сообщили о возможном дополнении.

1. Не предоставлен «Пятилетний/четырехлетний план развития».

2. Кикнадзе оказался не в состоянии снизить финансовую нагрузку на РЖД.

3. Отсутствие публичной поддержки команды и тренерского штаба во время трудного для команды периода (ноябрь-декабрь 2019 года) в прессе.

4. Необоснованное «непродление контракта» с Юрием Семиным.

5. Расставание с Семиным проведено максимально неуклюже и с невероятным количеством имиджевых «пробоин» для клуба.

6. Неприглашение Семина и Батуренко на награждение команды серебряными медалями 8 августа 2020 года.

7. Логические нестыковки в претензиях в адрес Семина.

8. Провальное представление Марко Николича болельщикам.

9. Противоречия в характеристике Марко Николича.

10. Необоснованный отказ в оплате реабилитации после травмы футболисту «Локомотива» Дмитрию Тарасову.

11. Проигран беспрецедентный суд против бывшего президента ФК «Локомотив» Геркуса. В ходе судебного разбирательства нанесено несколько ударов по имиджу «Локомотива».

12. Клуб оказался не готов ответить на серьезные обвинения со стороны журналиста Евгения Савина в смерти футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

13. Мещеряков часто позволяет себе неуважительное отношение к журналистам.

14. Кикнадзе декларировал более плотную работу с прессой и сотрудниками, но так и не смог исключить утечку информации из клуба.

15. Непонятная трансферная политика.

16. Участие в трансферах людей с сомнительной репутацией.

17. Уход из «Локомотива» Хвичи Кварацхелия.

18. Неуважительное отношение и поступки в отношении болельщиков клуба со стороны Кикнадзе.

19. Кикнадзе не пытался и не пытается наладить контакт с болельщиками и решить созданный им конфликт.

20. Реакция клуба на полицейский произвол перед финалом Кубка России в Самаре.

21. Задержки при выходе с южной трибуны во время эпидемии COVID-19.

22. Нестабильность работы билетного раздела клубного сайта.

23. Невыполненные обещания по улучшению matchday и расширению фудкорта.

24. Неуважительное высказывание коммерческого директора клуба Марата Фаттахова в отношении болельщиков.

25. Необоснованное правилами поведения требование предъявления документов на матче с ЦСКА.

26. Скидка на покупку абонемента зависит не от «стажа» болельщика, а от покупок билетов, абонементов, атрибутики.

27. Невозможность получить компенсацию за абонемент удаленно.