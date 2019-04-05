17:57 | Футбол — РПЛ

Фанаты ЦСКА выкупят все билеты на гостевую трибуну в матче со "Спартаком"

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Болельщики ЦСКА планируют полностью заполнить гостевой сектор "Открытие Арены" в матче 22-го тура премьер-лиги против "Спартака". Стадион вмещает 45 тысяч 360 зрителей, гостевая квота составляет 10 процентов от его вместимости. 

- Билетов осталось немного, планируем, что сектора для болельщиков ЦСКА будут заполнены полностью, - приводит РИА Новости слова руководителя отдела по работе с болельщиками ЦСКА Ивана Уланова.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. ЦСКА с 37 баллами располагается на 4-й строчке. 

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

Спартак - ЦСКА

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