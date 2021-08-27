«Фактически группа смерти». В «Спартаке» прокомментировали жеребьевку Лиги Европы
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы. По ее итогам красно-белые попали в группу С вместе с «Наполи» (Италия), «Лестером» (Англия) и «Легией» (Польша).
«Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически «группа смерти», — приводятся слова Мележикова на официальном сайте клуба. — Соперники — сильные, каждый со своей яркой историей. «Наполи» и «Легия» — команды, с которыми «Спартак» уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. «Лестер» в представлении также не нуждается. В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают».
Напомним, команда, занявшая первое место в группе, напрямую выходит в плей-офф Лиги Европы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф с третьей командой из Лиги чемпионов, а третья команда Лиги Европы сыграет в стыковых матчах со второй командой Лиги конференций за выход в 1/8 финала ЛК.
Первый матч пройдет 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-08-27-yevgeniy_melezhikov_neprostoy_no_interesnyy_zhrebiy_urovnya_ligi_chempionov/
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