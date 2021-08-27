В пятницу, 27 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами с одинаковым счетом 1:0. После пяти туров чемпионата клуб из Екатеринбурга занимает последнее место в турнирной таблице, набрав один балл. У «Ростова» 4 очка.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.