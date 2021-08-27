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«Урал» — «Ростов»: онлайн трансляция матча РПЛ

15:00
«Ростов» в гостях сыграет против «Урала» в матче 6-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»
«Ростов» в гостях сыграет против «Урала» в матче 6-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»
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В пятницу, 27 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами с одинаковым счетом 1:0. После пяти туров чемпионата клуб из Екатеринбурга занимает последнее место в турнирной таблице, набрав один балл. У «Ростова» 4 очка.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Урал — Ростов

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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