ЦСКА — «Химки»: трансляция матча РПЛ онлайн

ЦСКА и «Химки» проведут матч в 20-м туре чемпионата России в субботу, 8 марта. Игра на «ВЭБ Арене» в столице России начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция игры ЦСКА — «Химки» пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 16.30, за час до стартового свистка. Кроме того, смотреть игру РПЛ можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального эфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Химки» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта 2025, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)

В чемпионате России-2024/25 ЦСКА набрал 32 очка в 19 турах и расположился на шестом месте в турнирной таблице. У «Химок» — 19 очков и 12-я строчка.

Армейцы в предыдущей встрече сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), а красно-черные — обыграли «Факел» (1:0).