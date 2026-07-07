«Факел» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

«Факел» обыграл «Ростов» в контрольном поединке со счетом 3:1.

На 11-й минуте забил защитник «Ростова» Герман Игнатов. На 17-й форвард «Факела» Белайди Пуси сравнял счет.

На 51-й минуте за воронежцев забил нападающий Аксель Гнапи, а на 65-й — форвард Максим Турищев.

В сезоне-2025/26 «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Факел» в сезоне-2025/26 набрал 68 очков, занял второе место в турнирной таблице Первой лиги и вышел в РПЛ.