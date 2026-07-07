Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в товарищеском матче

Московское «Динамо» победило «Оренбург» со счетом 2:1 в контрольном матче.

Поединок прошел в формате два тайма по 45 минут плюс дополнительные 30 минут.

В первом тайме бело-голубые вышли вперед благодаря голу полузащитника Бителло после передачи нападающего Константина Тюкавина. Незадолго до перерыва счет стал 2:0 после автогола игрока «Оренбурга».

В начале второго тайма гол забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 29 баллами финишировал на 12-й позиции.