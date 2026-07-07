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7 июля, 19:04

Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в товарищеском матче

Сергей Филин

Московское «Динамо» победило «Оренбург» со счетом 2:1 в контрольном матче.

Поединок прошел в формате два тайма по 45 минут плюс дополнительные 30 минут.

В первом тайме бело-голубые вышли вперед благодаря голу полузащитника Бителло после передачи нападающего Константина Тюкавина. Незадолго до перерыва счет стал 2:0 после автогола игрока «Оренбурга».

В начале второго тайма гол забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 29 баллами финишировал на 12-й позиции.

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3
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4
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
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25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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