«Факел» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона
«Факел» объявил о продлении контракта с 30-летним нападающим Евгением Марковым.
Форвард перебрался в воронежскую команду в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне Марков стал лучшим бомбардиром «Факела», забив девять голов в 32 матчах во всех турнирах.
В сезоне-2023/24 «Факел» занял 11-е место в таблице чемпионата России.
Источник: ФК «Факел»
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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|21.07
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|22.07
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