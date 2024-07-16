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«Факел» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона

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«Факел» объявил о продлении контракта с 30-летним нападающим Евгением Марковым.

Форвард перебрался в воронежскую команду в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне Марков стал лучшим бомбардиром «Факела», забив девять голов в 32 матчах во всех турнирах.

В сезоне-2023/24 «Факел» занял 11-е место в таблице чемпионата России.

Источник: ФК «Факел»
Евгений Марков
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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