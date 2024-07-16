Ларин: «После Корнеева у нас за «Барселону» никто не играл. Надеюсь, когда-нибудь там будет Глушенков»
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Почему еще кому-то не повторить путь Захаряна, который уехал в Испанию? Если Максим себя проявит еще лучше, чем в «Локомотиве», а наверное, предпосылки к этому есть, то думаю, через какое-то время на него могут обратить внимание европейские клубы. По стилю он игрок «Барселоны». В «Локомотиве» он был прям звезда-звезда. В «Зените» есть еще другие футболисты. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, он проведет сезон ярко. После Корнеева у нас за «Барселону» никто не играл. Надеюсь, когда-нибудь там будет Глушенков», — сказал Ларин «СЭ».
Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года. В OLIMPBET Суперкубке России 24-летний россиянин оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи. «Зенит» победил «Краснодар» — 4:2.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
|0
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Химки
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -