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«Зенит» изучает возможность покупки форварда «Милана» Йовича

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«Зенит» сделал запрос в «Милан» по трансферу сербского нападающего Луки Йовича, сообщает Calciomercato.

По данным источника, будущее 26-летнего футболиста в итальянском клубе пока не определено, несмотря на недавнее продление контракта. Отмечается, что нападающим так же интересуются клубы Саудовской Аравии.

В сезоне-2023/24 Йович сыграл в 30 матчах за «Милан» во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу. Рыночная стоимость игрока оценивается в семь миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Лука Йович
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Милан
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