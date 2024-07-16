«Зенит» изучает возможность покупки форварда «Милана» Йовича
«Зенит» сделал запрос в «Милан» по трансферу сербского нападающего Луки Йовича, сообщает Calciomercato.
По данным источника, будущее 26-летнего футболиста в итальянском клубе пока не определено, несмотря на недавнее продление контракта. Отмечается, что нападающим так же интересуются клубы Саудовской Аравии.
В сезоне-2023/24 Йович сыграл в 30 матчах за «Милан» во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу. Рыночная стоимость игрока оценивается в семь миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
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9
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10
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11
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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