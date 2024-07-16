«Зенит» изучает возможность покупки форварда «Милана» Йовича

«Зенит» сделал запрос в «Милан» по трансферу сербского нападающего Луки Йовича, сообщает Calciomercato.

По данным источника, будущее 26-летнего футболиста в итальянском клубе пока не определено, несмотря на недавнее продление контракта. Отмечается, что нападающим так же интересуются клубы Саудовской Аравии.

В сезоне-2023/24 Йович сыграл в 30 матчах за «Милан» во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу. Рыночная стоимость игрока оценивается в семь миллионов евро по данным портала Transfermarkt.