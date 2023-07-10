«Факел» продал около 10 тысяч абонементов за два дня

Пресс-служба «Факела» сообщила, что клуб продал около 10 тысяч абонементов на домашние матчи первой части сезона-2023/24. Продажа абонементов стартовала в субботу, 8 июля.

«На данный момент клуб реализовал порядка 10 тысяч абонементов с учетом квоты, отведенной фан-клубу», — говорится в сообщении «Факела».

«Факел» занял 14-е место в чемпионате России сезона-2022/23, команда осталась в РПЛ благодаря двум победам над «Енисеем» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.

В первом туре РПЛ-2023/24 «Факел» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 23 июля, начало — 20.00 мск.