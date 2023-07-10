«Факел» продал около 10 тысяч абонементов за два дня
Пресс-служба «Факела» сообщила, что клуб продал около 10 тысяч абонементов на домашние матчи первой части сезона-2023/24. Продажа абонементов стартовала в субботу, 8 июля.
«На данный момент клуб реализовал порядка 10 тысяч абонементов с учетом квоты, отведенной фан-клубу», — говорится в сообщении «Факела».
«Факел» занял 14-е место в чемпионате России сезона-2022/23, команда осталась в РПЛ благодаря двум победам над «Енисеем» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.
В первом туре РПЛ-2023/24 «Факел» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 23 июля, начало — 20.00 мск.
Источник: https://t.me/pfcfakel/6890
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15
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|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
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