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Нобоа заявил, что не занял бы денег Кокорину и Дзюбе

Алина Савинова
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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал об отношении к деньгам.

— Мог бы дать 1 миллион рублей взаймы?

— Да, — приводит «РБ Спор» слова Нобоа.

— Занял бы денег Кокорину?

— Нет (смеется).

— А Дзюбе?

— Нет, нет (смеется).

Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.

Ранее он выступал в составе таких российских команд, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristian-noboa-ne-zanyal-by-deneg-kokorinu-i-dzyube/
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Кристиан Нобоа
Футбол
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