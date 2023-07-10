Свищев раскритиковал заявление УАФ об участии европейских команд в матчах в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что Украинская ассоциация футбола выступила против проведения международного турнира в России.
«Нам мнение украинских экспертов вообще не интересно. Пусть они занимаются своим футболом и спортом. Их мнение вообще никого не интересует. Никаких санкций от УЕФА и ФИФА не должно последовать. Более того, я уверен, что матчи согласованы с их позицией. Просто так бы никто не поехал», — сказал Свищев «СЭ».
Ранее УАФ направила открытое письмо в УЕФА с требованием объяснить вызов российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей.
В феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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