«Факел» обыграл «Оренбург» и одержал первую победу в сезоне

«Факел» дома победил «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Николай Гиоргобиани, который на 62-й минуте забил со штрафного.

«Факел» одержал первую победу в сезоне и с 4 очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 5 баллов и 12-я строчка.

В 7-м туре чемпионата России воронежская команда сыграет против «Ростова», а оренбуржцы встретятся с московским «Динамо». Оба матча пройдут 1 сентября.