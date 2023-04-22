«Оренбург» на выезде обыграл «Факел», в первом тайме было назначено три пенальти

«Оренбург» на выезде обыграл «Факел» в матче 24-го тура чемпионата России — 3:1.

Счет в игре открыл полузащитник гостей Александр Эктов на 24-й минуте. Он добил после того, как Габриэль Флорентин не реализовал пенальти. Через 8 минут нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сравнял счет, реализовав 11-метровый удар.

На 45+5-й минуте Брайан Мансилья забил пенальти, который стал третьим в первом тайме, и вывел «Оренбург» вперед.

В начале второго тайма нападающий «Факела» Хызыр Аппаев забил гол, но взятие ворот было отменено из-за фола в развитии атаки. Итоговый счет в игре установил полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко, который забил на 61-й минуте.

«Оренбург» прервал серию из трех матчей подряд без побед и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. «Факел» находится на 14-й строчке (18).