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Судейство

Сегодня, 14:20

«Факел» обратился к фанатам и пригласил Каманцева на общее собрание РПЛ

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«Факел» через свои социальные сети обратился к болельщикам и пригласил главу департамента судейства РФС на общее собрание РПЛ.

«Вы видите, насколько непростая складывается турнирная ситуация. И пора сказать то, что мы твердим на протяжении всего сезона — мы верим в команду. Это бойцы, которые будут биться до конца. Мы знаем, что они отдадут все силы для того, чтобы сохранить место «Факела» в премьер-лиге. По-другому эти парни просто не могут.

Да, у нас есть ошибки — это касается не только игры команды, но и многих других нюансов, над которыми мы будем работать. У судейского корпуса ошибки тоже есть, и регулярно они совершаются не в нашу пользу. Но мы не жалуемся, не плачемся, как и на протяжении всего сезона. Что бы ни происходило — для команды это лишний повод по-спортивному разозлиться.

Мы верим, что эти эмоции при вашей поддержке выльются в результат. Мы просим вас, болельщиков, максимально поддержать команду. Мы вместе с вами проделали слишком большой путь, чтобы опускать руки.

Пользуясь случаем, мы хотим пригласить на общее собрание РПЛ главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павла Каманцева. Соответствующее письмо уже отправлено в РПЛ. Зная об открытости к диалогу Павла Юрьевича, мы надеемся, что он найдет время, чтобы пообщаться. Руководство судейского департамента уже встречалось с представителями отдельных клубов для обсуждения острых вопросов — полагаем, теперь было бы правильным провести встречу на общем собрании», — сообщается в заявлении «Факела», опубликованном в их официальном телеграм-канале.

Общее собрание лиги состоится 26 апреля в 14.00 мск в Москве. Ранее «СЭ» сообщал о том, глава департамента судейства Павел Каманцев примет участие в общем собрании клубов РПЛ.

22 апреля «Факел» проиграл «Оренбургу» (1:3). В первом тайме матча было назначено три пенальти. «Факел» с 18 очками располагается на 14-й строчке в таблице РПЛ. Следующий матч воронежцы проведут 28 апреля на выезде против «Динамо». Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://t.me/pfcfakel/6130
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Павел Каманцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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