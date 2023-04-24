Гаджиев высказался об отставке гендиректора «Крыльев» Андреева в знак протеста против судейства в РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о причинах отставки генерального директора клуба Вадима Андреева.

«Для того, чтобы оценивать поступок Андреева, нужно знать детали. Потому что на поверхности все причины его решения не лежат. Наверное, у него наболело. У руководителей клуба и тренеров в РПЛ очень напряженная работа. Независимо от места в турнирной таблице. «Крылья Советов» входят в число команд, которые вызывают у меня уважение. И не только потому, что с клубом и его болельщиками связаны приятные воспоминания. Но еще и поскольку самарцы показывают интересный футбол. Однозначно они набрали меньше очков, чем заслуживают по уровню игры. Однако сложно сказать, является это результатом именно некачественного судейства или стечения обстоятельств», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

24 апреля Андреев заявил, что подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов». Специалист отметил, что покинул клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.