Общее собрание РПЛ состоится 26 апреля

Пресс-служба РПЛ сообщила, что общее собрание лиги состоится 26 апреля в 14:00 в отеле Hyatt Regency в Москве.

На заседании намерены обсудить структуру календаря РПЛ, подготовку и выбор игровых мячей для сезона-2023/24.

Также на повестке заседания судейство в лиге, выбор делегата от АФК «РПЛ» для участия в очередной Конференции РФС, утверждение Положения о Правлении АФК «РПЛ», выбор аудиторской компании и кандидатов в Исполком РФС от АФК «РПЛ».