Камоцци надеется, что «Спартак» прервет неудачную серию в матче с «Краснодаром»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартак» должен обыгрывать «Краснодар». Понятно, что у команды был спад, но, надеюсь, они прервут неудачную серию в сегодняшнем матче», — сказал Камоцци «СЭ».

Матч между командами состоится сегодня, 24 апреля, начало встречи — 19.00 мск.