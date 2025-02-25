«Факел» может сыграть с «Химками» как дома

Согласно открытой информации на сайте футбольного клуба «Химки», болельщики воронежского «Факела» выкупили около 1000 билетов на гостевой матч 19-го тура РПЛ с подмосковной командой.

В то же время, по данным «СЭ», поклонники красно-черных пока приобрели лишь порядка 400 билетов.

Одна из ключевых встреч в плане борьбы за место в премьер-лиге (оба соперника идут в зоне стыков, «Химки» на 13-м месте с 16 очками, «Факел» — на 14-м с 14 очками) состоится в воскресенье, 2 марта, начало — в 14.00.