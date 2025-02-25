Бышовец: «Уход Карпина может быть связан с предложениями от других клубов»

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова» для того, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

«Мне трудно сказать. Надо в этой ситуации быть очень внимательным. Первое, что напрашивается, — это уход Глебова. Я думаю, что стоит за этим, почему он ушел, ведь он лидер команды, но я не знаю и комментировать не могу, не знаю, чем вызван уход.

Усталость Карпина? Я думаю, что все зависит еще и от контракта, от условий контракта. Что касается работы и в клубе, и в сборной, такое совмещение, по моему воспоминанию, было очень сложным. Правда, были официальные матчи, они не носили такого характера. Про усталость я думаю: да, все, что связано с перелетами, полетами, отъездами, приносит, конечно, дискомфорт, а востребованность Карпина в целом, наверное, в отдельных клубах будет. Но в то же время за время работы в «Ростове» не побеждал, не выигрывал. Игрок он и человек вообще амбициозный, поэтому работа в «Ростове» сделана была на достаточно хорошем уровне.

Меня не удивит назначение Карпина в другие клубы РПЛ? Я думаю, может быть, его уход связан и с предложениями, которые могут поступить. Я думаю, тут несколько причин, но объяснить это очень сложно, не имея достаточной информации», — сказал Бышовец «ВсеПроСпорт».