«Факел» — «Химки»: видео голов матча РПЛ

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«Факел» и «Химки» играют вничью в матче 14-го тура чемпионата России — 1:1. Встреча проходит на стадионе «Факел».

Голы забили Александр Руденко и Мохамед Браими.

4-я минута: Александр Руденко — 0:1

38-я минута: Мохамед Браими — 1:1