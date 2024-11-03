Таранов: «Отмечу Карасева, он верно трактовал обоюдное удаление Роши и Литвинова»
Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о работе главного судьи Алексея Сухого в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).
Команды заканчивали встречу не в полных составах: сначала за агрессивное поведение были удалены защитники Виллиан Роша (ЦСКА) и Руслан Литвинов («Спартак»), а затем за вторую желтую карточку удалили хавбека красно-синих Ивана Облякова.
«В эпизоде с подкатом Кисляка мяч остался у спартаковцев, и судья дал возможность продолжить игру. Думаю, если бы Сухой мог предположить, что после этого эпизода последует откровенный фол Роши и схватка Бабича с Литвиновым, он бы сразу остановил игру. Но ведь сам ход матча не предвещал такой вспышки... Понятно, что это дерби, страсти могут расти с каждым эпизодом, но, повторюсь, на мой взгляд, это скорее вспышка, нежели вытекающая из игры закономерность.
Что касается того, что кому-то могло показаться, что обе команды были заряжены на стычки, я бы так не сказал. Скорее, это в большей степени реакция «армейцев» на происходящее на поле. «Спартак» владел преимуществом, больше контролировал мяч, у ЦСКА же вообще мало что получалось. Играя дома, при своих болельщиках, в матче против главного раздражителя, приходится в большей степени обороняться. У многих нервы не выдерживают.
Действия Роши я осуждаю, он понес наказание за содеянное, но в раздевалке пожал бы ему руку. Когда соперник переходит грань, нужно уметь защищать себя и не дать в обиду. Хотел бы отметить работу Карасева, который верно трактовал обоюдное удаление. А вот Обляков подвел команду. Думаю, Иван сам это осознал и не будет возражать, если к нему будут применены штрафные санкции», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.
Матч обслуживал главный арбитр Алексей Сухой, ВАР — Сергей Карасев. «Спартак» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА расположился на шестой строчке с 24 баллами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|2 : 0
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|0 : 2
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3