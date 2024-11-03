Таранов: «Отмечу Карасева, он верно трактовал обоюдное удаление Роши и Литвинова»

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о работе главного судьи Алексея Сухого в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

Команды заканчивали встречу не в полных составах: сначала за агрессивное поведение были удалены защитники Виллиан Роша (ЦСКА) и Руслан Литвинов («Спартак»), а затем за вторую желтую карточку удалили хавбека красно-синих Ивана Облякова.

«В эпизоде с подкатом Кисляка мяч остался у спартаковцев, и судья дал возможность продолжить игру. Думаю, если бы Сухой мог предположить, что после этого эпизода последует откровенный фол Роши и схватка Бабича с Литвиновым, он бы сразу остановил игру. Но ведь сам ход матча не предвещал такой вспышки... Понятно, что это дерби, страсти могут расти с каждым эпизодом, но, повторюсь, на мой взгляд, это скорее вспышка, нежели вытекающая из игры закономерность.

Что касается того, что кому-то могло показаться, что обе команды были заряжены на стычки, я бы так не сказал. Скорее, это в большей степени реакция «армейцев» на происходящее на поле. «Спартак» владел преимуществом, больше контролировал мяч, у ЦСКА же вообще мало что получалось. Играя дома, при своих болельщиках, в матче против главного раздражителя, приходится в большей степени обороняться. У многих нервы не выдерживают.

Действия Роши я осуждаю, он понес наказание за содеянное, но в раздевалке пожал бы ему руку. Когда соперник переходит грань, нужно уметь защищать себя и не дать в обиду. Хотел бы отметить работу Карасева, который верно трактовал обоюдное удаление. А вот Обляков подвел команду. Думаю, Иван сам это осознал и не будет возражать, если к нему будут применены штрафные санкции», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.

Матч обслуживал главный арбитр Алексей Сухой, ВАР — Сергей Карасев. «Спартак» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА расположился на шестой строчке с 24 баллами.