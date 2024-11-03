«Факел» и «Химки» обменялись голами в первом тайме матча РПЛ

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«Факел» и «Химки» забили по одному голу в первом тайме матча 14-го тура чемпионата России — 1:1.

Счет в игре на 4-й минуте открыл нападающий подмосковной команды Александр Руденко. На 38-й минуте полузащитник воронежцев Мохамед Браими сравнял счет.