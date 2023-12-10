«Факел» — «Динамо»: Тюкавин и Карраскаль выйдут с первых минут

«Факел» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ. Игра пройдет в Воронеже и начнется в 14.00 мск.

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Запасные: Доровских, Суслов, Яколиш, Мендель, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Максимов, Ивахнов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Чавес, Фомин, Карраскаль, Гладышев, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Лесовой, Маричаль, Шагиахметов, Гагнидзе, Чупаев, Зайдензаль, Макаров.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.