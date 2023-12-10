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Сегодня, 12:54

Тихонов ждет оборонительного футбола от «Краснодара» в матче с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Перед утром «быки» вернули себе первое место в турнирной таблице и опережали «Зенит» на два очка, поэтому в предстоящем туре подопечным Ивича будет важно не проиграть, даже ничья позволит им как минимум сохранить статус-кво. А в игре с ЦСКА не проиграть будет очень сложно, в последнее время армейцы демонстрируют неплохой атакующий футбол. Учитывая, что «Краснодар» остался без Кордобы, хозяева вряд ли станут рисковать. Скорее всего, быки будут играть от обороны, попробуют засушить игру. Большого количества голов я здесь не жду, однако если москвичи сумеют забить, то быкам придется приложить все усилия для достойного ответа», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Команда Владимира Ивича набрала 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 балл. Армейцы с 28 очками располагаются на 7-й строчке.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 10 декабря. Начало — в 19:45 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-zdet-oboronitelnogo-futbola-ot-krasnodara-v-matce-s-cska/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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