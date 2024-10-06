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Канчельскис назвал «Спартак» самой непредсказуемой командой РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил выступление «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Когда «Спартак» станет предсказуемой командой, тогда можно будет говорить о том, что Станкович выполнил свою работу на «отлично». Пока же красно-белые в лучших своих традициях чередуют разгромные победы с поражениями. Сейчас «Спартак» — самая непредсказуемая команда РПЛ. Но Станкович может это исправить. При нем «Спартак» выглядит лучше, чем при Абаскале», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 11 матчей «Спартак» с 19 очками занимает пятое место в РПЛ. В 11-м туре красно-белые разгромили «Ростов» (3:0).

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
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6
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7
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